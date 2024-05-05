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11:00, 5 мая 2024 года

Андрей Клычков поздравил орловцев со Светлой Пасхой

Губернатор Орловской области отметил, что традиции русского православия – духовный фундамент русского мира.


Уважаемые орловцы!
 
Священнослужители Орловской митрополии!

Поздравляю вас с Пасхой Христовой – главным церковным праздником!

Традиции Русского Православия – духовный фундамент Русского мира. Они определяют исторические судьбы народа, базовые нравственные ориентиры, которые веками формируют наш характер и общественное поведение – стремление к правде и справедливости, честный труд, соборное единство, добро и милосердие, помощь ближнему, обличение и неприятие зла во всех его формах, священный долг защитить свою родную землю.

Праздник Пасхи имеет поистине общенародный характер, выражая собой победу света над тьмой, добра над злом, торжество правды, веры и любви. Он очень нужен нам как предвестник Победы, укрепляющий надежду, духовные и физические силы. Свет благодатного пасхального огня – самый важный ориентир для каждого, кто стремится творить добро, своим созидательным трудом вносит вклад в общее дело защиты традиционных ценностей, защиты Русского мира.

На первом рубеже этой борьбы мужественно сражается сегодня российское воинство. Искренне признателен вам за деятельное, плодотворное участие в поддержке наших защитников, членов их семей, жителей новых российских территорий, в сбережении мира и согласия на нашей земле, за заботу об укреплении сплочённости общества, нашего единого фронта борьбы за правду и справедливость.

Примите сердечные пожелания доброго здоровья, мира и благополучия. Пусть радость Светлой Пасхальной недели согревает вас, ваших родных и близких, поможет преодолеть трудности, придаст сил для совершения нашего правого дела – во имя Отечества, Орловщины, во имя торжества непреходящих духовных ценностей православия!

А. Е. Клычков
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