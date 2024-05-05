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10:30, 5 мая 2024 года Молодежка "Орла" проиграла смоленскому "Днепру" "Зелено-белые" в родных стенах уступили с минимальным счетом.





ФК "Орел-М" в рамках пятого тура первенства Союза федераций футбола "Центр" со счетом 0:1 проиграл смоленскому "Днепру". Поединок прошел на стадионе Ленина в Орле. На 17-й минуте гол забил Кирилл Давыд. Доигрывали матч "зелено-белые" вдесятером. На 53-й минуте вторую желтую карточку получил Андрей Кошелев.



Следующий матч орловцы проведут 10 мая – на выезде против "Металлурга-Оскол". В таблице молодежка "Орла" с тремя очками идет 8 из 10.



А уже сегодня, 5 мая в 14:00, начнется поединок главной команды "Орла". В пятом туре LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" ФК "Орел" сыграет в гостях против пензенского "Зенита". Трансляция будет доступна в социальных сетях лиги.





