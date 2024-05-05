Главная » Новости



9:30, 5 мая 2024 года В Орловской области установили квоту для приема на работу инвалидов Документ вступит в силу с 1 сентября.





В Орловской области установили квоту для приема на работу инвалидов. Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Клычков.



Согласно постановлению, предписывается установить квоту для приема на работу инвалидов работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, в размере четырех процентов от среднесписочной численности работников, работодателям, у которых численность работников составляет от 36 до 100 человек включительно – в размере трех процентов от среднесписочной численности работников.



Документ вступит в силу с 1 сентября 2024-го года.





