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18:20, 4 мая 2024 года Клычков навестил танкистов, несущих боевое дежурство в Белгородской области Глава региона передал бойцам квадрокоптер и автомобиль.



Фото: Андрей Клычков

В канун Дня Победы губернатор Орловской области Андрей Клычков навестил танкистов, которые служат на границе России. Глава региона передал им квадрокоптер Mavic 3 Pro и автомобиль "Нива". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Кроме того, Клычков привез бойцам дизельный генератор, аккумулятор, стройматериалы, небольшой холодильник, водяной насос, продукты питания и одежду. Он подчеркнул, что поддержка героев играет решающую роль в обеспечении безопасности нашей Родины. Также губернатор поблагодарил орловских медиков, которые собрали средства на покупку автомобиля "Нива".





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