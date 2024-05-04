Клычков навестил танкистов, несущих боевое дежурство в Белгородской области
Глава региона передал бойцам квадрокоптер и автомобиль.
Фото: Андрей Клычков
В канун Дня Победы губернатор Орловской области Андрей Клычков навестил танкистов, которые служат на границе России. Глава региона передал им квадрокоптер Mavic 3 Pro и автомобиль "Нива". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Кроме того, Клычков привез бойцам дизельный генератор, аккумулятор, стройматериалы, небольшой холодильник, водяной насос, продукты питания и одежду. Он подчеркнул, что поддержка героев играет решающую роль в обеспечении безопасности нашей Родины. Также губернатор поблагодарил орловских медиков, которые собрали средства на покупку автомобиля "Нива".