Храму в Орловском округе пожертвовали икону Спасителя
Святыню передали благодетели.
Фото: Преображенский храм села Лаврово
Преображенскому храму села Лаврово Орловского муниципального округа благодетели передали икону Христа в терновом венце. Объемное изображение Спасителя помещено в киот, на котором есть дарственная надпись с именами жертвователей.
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, икону освятил настоятель прихода иеромонах Арсений (Моногаров). Он поместил образ Спасителя на центральном аналое.
Прихожане уже смогли помолиться перед святыней во время богослужения с чтением двенадцати Страстных Евангелий.