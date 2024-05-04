В канун Дня Победы военный оркестр ФСО выступит в городском парке Орла

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18:00, 4 мая 2024 года
В канун Дня Победы военный оркестр ФСО выступит в городском парке ОрлаКонцерт состоится 8 мая.
Фото: группа ВК "Военный оркестр Академии ФСО России г. Орел"
В преддверии Дня Победы военный оркестр Академии ФСО РФ выступит перед жителями и гостями Орла. Концерт состоится 8 мая в 18:30 на сцене городского парка.
- Этот концерт особенный, он посвящен 79-й годовщине Великой Победы, - сообщили в группе парка в "ВКонтакте".
Кроме того, 8 мая в 14.00 на центральной сцене парка выступят творческие коллективы и солисты областного центра.
Вести-Орёл
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