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18:00, 4 мая 2024 года В канун Дня Победы военный оркестр ФСО выступит в городском парке Орла Концерт состоится 8 мая.



Фото: группа ВК "Военный оркестр Академии ФСО России г. Орел"

В преддверии Дня Победы военный оркестр Академии ФСО РФ выступит перед жителями и гостями Орла. Концерт состоится 8 мая в 18:30 на сцене городского парка.



- Этот концерт особенный, он посвящен 79-й годовщине Великой Победы, - сообщили в группе парка в "ВКонтакте".



Кроме того, 8 мая в 14.00 на центральной сцене парка выступят творческие коллективы и солисты областного центра.





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