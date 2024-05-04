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16:02, 4 мая 2024 года В Орловской области появятся новые "Сады Памяти" Деревья высаживают в память о погибших героях СВО.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

На Орловщине продолжается акция "Сад Памяти". Деревья высаживают в память о погибших бойцах СВО в разных районах области.



Например, в Хотьковском сельском поселении в честь погибших земляков - Андрея Тюленева и Анатолия Осьминкина - было посажено 50 яблонь и две черешни.



Активисты "Движения Первых" из Ливенского строительного техникума укоренили 10 молодых берез на улице Солнечной в Ливнах. А в Корсаковском районе участники акции высадили 25 саженцев, среди которых клен и липы. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





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