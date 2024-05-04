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13:07, 4 мая 2024 года В храмах Орла освящают куличи Православные орловцы готовятся отметить Пасху.





Видео: Юлия Опанасюк

В Великую субботу, накануне Пасхи, в Орле освятили пасхальные куличи и крашеные яйца. Эти символы светлого праздника стали особенно значимыми для верующих. В храме Александра Невского обряд провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. Об этом в соцсетях сообщил вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин.



Пасхальные угощения освятили во всех храмах города. Для того, чтобы вместить всех желающих, были установлены длинные столы. Жители Орла принесли не только куличи и крашеные яйца, но и другие продукты.



Напомним, что в ночь с 4 на 5 мая в Богоявленском соборе Орла митрополит Тихон проведет Пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.





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