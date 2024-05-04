В орловской глубинке ремонтируют дороги

|Главная » Новости
14:01, 4 мая 2024 года
В орловской глубинке ремонтируют дорогиРаботы продолжаются во многих районах Орловщины.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
В Орловской области активно ведутся дорожные работы. Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", во многих районах ремонтируют асфальтовое покрытие.
Так, недавно привели в порядок дорогу местного значения в деревне Бегичево Краснозоренского района. Дорожники отмечают, что теперь здесь будет гораздо комфортнее жить. Ямочный ремонт был проведен на улице Свердлова в Ливнах. Также работы велись в Глазуновке на улице Полевой.
Продолжается установка барьерного ограждения на дороге "Орел-Тамбов"-Домнино". На столбах освещения трассы "Орел-Ефремов" нанесли вертикальную разметку, а на Южном подъезде к Мценску - горизонтальную.
Кроме того, в Сосковском районе выполняется ремонт участка автомобильной дороги от деревни Дюкарево до деревни Мартьяново. На данный момент идет укладка асфальтобетона, затем обочины укрепят щебнем.
Вести-Орёл