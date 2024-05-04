В орловской глубинке ремонтируют дороги

Работы продолжаются во многих районах Орловщины.

Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Так, недавно привели в порядок дорогу местного значения в деревне Бегичево Краснозоренского района. Дорожники отмечают, что теперь здесь будет гораздо комфортнее жить. Ямочный ремонт был проведен на улице Свердлова в Ливнах. Также работы велись в Глазуновке на улице Полевой.

Продолжается установка барьерного ограждения на дороге "Орел-Тамбов"-Домнино". На столбах освещения трассы "Орел-Ефремов" нанесли вертикальную разметку, а на Южном подъезде к Мценску - горизонтальную.

Кроме того, в Сосковском районе выполняется ремонт участка автомобильной дороги от деревни Дюкарево до деревни Мартьяново. На данный момент идет укладка асфальтобетона, затем обочины укрепят щебнем.