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11:43, 4 мая 2024 года В Орловской области оштрафовали чиновника за медленную работу К ответственности привлекли заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства.



Фото: архив

В Орле к административной ответственности привлекли замруководителя профильного департамента. По информации пресс-службы областной прокуратуры, чиновник не только задержал ответ на обращение орловца, но и отправил его по неверному адресу. Проверка была организована после того, как житель Орла в обратился в прокуратуру.



В результате замруководителя департамента дорожного хозяйства Орловской области привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.





Вести-Орёл



