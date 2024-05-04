Главная » Новости



15:00, 4 мая 2024 года Орловские спасатели потушили условный пожар в школе Тренировка прошла в Малоархангельском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Костинской школе Малоархангельского района Орловской области прошли пожарные учения. По легенде возгорание в помещении обнаружили сотрудники учебного заведения, но самостоятельно справиться с огнем им не удалось. ГУ МЧС России по Орловской области, после учений с сотрудниками школы побеседовали о правилах противопожарной безопасности. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые оперативно эвакуировали людей и приступили к ликвидации возгорания с использованием звеньев газодымозащитной службы. Как сообщили в пресс-службе, после учений с сотрудниками школы побеседовали о правилах противопожарной безопасности.





Вести-Орёл



