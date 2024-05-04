Орловский храм отправил на фронт бензопилу, продукты и детские письма
Посылку бойцам доставят волонтеры.
Троице-Васильевский храм города Орла.
Троице-Васильевский храм города Орла продолжает оказывать поддержку участникам СВО. В преддверии светлого праздника Пасхи прихожане собрали для военных очередную посылку. В ней - необходимые инструменты, бензопила, питьевая вода, тушенка и другие продукты питания.
Не остались в стороне и воспитанники воскресной школы Троице-Васильевского храма. Они написали бойцам добрые пасхальные письма с поздравлениями и приложили к ним вкусный шоколад и комплекты белья.
Посылку передали в Центр патриотического воспитания "Патриот-57". Как сообщили в Орловской митрополии, гуманитарную помощь на фронт доставят волонтеры.