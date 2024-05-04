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12:27, 4 мая 2024 года В Орле состоялся концерт, посвященный 79-й годовщине Великой Победы На площадке перед входом в Орловский городской центр культуры звучали песни военных лет.



Фото: администрация города Орла

3 мая в Орловском городском центре культуры состоялся концерт "Минувших лет живая память", посвященный очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.





Перед зрителями выступили Лавровский хор, творческие коллективы областного центра и артисты городского центра культуры. Орловцев, пришедших на праздник, также угостили солдатской кашей и сладким чаем. С наступающим Днем Победы жителей поздравили сотрудники мэрии и депутаты орловского городского Совета.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, творческое мероприятие прошло в рамках проекта "Двор Победы".





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