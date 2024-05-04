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9:43, 4 мая 2024 года

Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращению обманутых дольщиков в Орле

Жалоба появилась на странице Информационного центра СК России.

Фото: архив

Председатель СК России дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав дольщиков ЖК "Солнечный берег" в городе Орле. Жалоба появилась на странице СКР в соцсетях.

Как пишет одна из пострадавших, многоквартирные дома, возведение которых началось в 2016 году, до сих пор не введены в эксплуатацию. В процессе строительства были допущены грубые нарушения, из-за которых стены зданий рушатся, крыша протекает, а помещения затапливаются.

Ранее СКР уже возбуждал уголовное дело. Однако постановление отменил первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков. Сейчас это решение обжалуется следственными органами.

- Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Ивановичу Юдину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, - сообщили в Информационном центре СКР.

Отметим, что строительством проблемных домов № 2 и №4 по улице Космонавтов в Орле занимались ООО "УниСтрой" и ООО "УниСтрой-Орел". Учредитель этих организаций был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


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