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10:33, 4 мая 2024 года На ярмарке трудоустройства орловские предприятия нашли новых сотрудников Региональный этап прошел в Орле, Ливнах и Мценске.



Фото: пресс-служба губернатора

С 10 по 12 апреля в Орловской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В мероприятии приняли участие представители промышленности, торговли, социальной сферы, образовательных учреждений, культуры и здравоохранения. Несколько предприятий нашли новых сотрудников. Восемь человек устроились на ливенский завод "ГМС Ливгидромаш", два - на Мценский литейный завод, три - на орловский "ОСПАЗ". Также сотрудников взяли на работу управляющие компании, производственные предприятия и другие организации. региональный информационный портал, мероприятие посетили более 1100 человек. В ярмарке приняли участие 78 работодателей. Как сообщает , мероприятие посетили более 1100 человек. В ярмарке приняли участие 78 работодателей.





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