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20:40, 3 мая 2024 года

Артисты белгородского театра продолжают выступать на орловской сцене

Гастрольную программу открыли спектаклем "Катерина измайлова".



Актеры Белгородского академического театра имени Щепкина не могут выступать на своей сцене из-за угрозы обстрелов. Поддержать театр пришли орловцы. Акция началась 17 апреля, а зрители быстро раскупили билеты на четыре спектакля.

В социальных сетях писали много, что сейчас они не выступают и не видят любовь зрителей. А для артистов, я думаю, это самое важное, - поделилась мнением зрительница Надежда Шевцова.

3 мая артисты пригласили орловцев на комедию "Ужин дураков". 4 мая белгородцы покажут спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас", а в воскресенье 5 мая орловцы увидят три истории о русской душе "Абсолютно счастливые люди".


Эва Стасюлевич
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