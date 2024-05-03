Главная » Новости



20:40, 3 мая 2024 года Артисты белгородского театра продолжают выступать на орловской сцене Гастрольную программу открыли спектаклем "Катерина измайлова".







Актеры Белгородского академического театра имени Щепкина не могут выступать на своей сцене из-за угрозы обстрелов. Поддержать театр пришли орловцы. Акция началась 17 апреля, а зрители быстро раскупили билеты на четыре спектакля.



– В социальных сетях писали много, что сейчас они не выступают и не видят любовь зрителей. А для артистов, я думаю, это самое важное, - поделилась мнением зрительница Надежда Шевцова.



3 мая артисты пригласили орловцев на комедию "Ужин дураков". 4 мая белгородцы покажут спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас", а в воскресенье 5 мая орловцы увидят три истории о русской душе "Абсолютно счастливые люди".





Эва Стасюлевич



