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19:55, 3 мая 2024 года Орловская областная больница помогает тяжелораненым бойцам СВО Многие участники боевых действий нуждаются в длительной медицинской помощи.







Бойцам СВО, получившим тяжелые ранения, оказывают помощь в военных госпиталях. Однако многие нуждаются в длительной медицинской помощи, а иногда в высокотехнологичном лечении.



Орловец Николай Ермаков получил тяжелое ранение под Соледаром, где воевал в полку ВДВ. Первую помощь оказали в Соледаре, затем в Луганске, после доставили на вертолете в Ростов, а позже в столицу. Последний этап – в Орле.



– Для того, чтобы улучшить качество жизни, мы приняли решение провести восстановительную операцию, чтобы вернуть его к обычному образу жизни с точки зрения органов пищеварительного тракта, - рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Орловской областной клинической больницы Леонид Щеликов.



Орловская областная больница – многопрофильный стационар, поэтому бойцам СВО здесь готовы оказать разную помощь: амбулаторную, стационарную и высокотехнологичную, в зависимости от полученных ранений на фронте.





Елена Литинская



