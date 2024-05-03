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18:00, 3 мая 2024 года Сергей Никулин стал заместителем мэра Орла В администрации областного центра он работает с 2016 года.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

На должность заместителя мэра Орла назначен Сергей Никулин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сергею Никулину 35 лет, в 2011 году он окончил региональную академию госслужбы по направлению "Организация работы с молодежью", а в 2020 году получил юридическое образование в ОГУ имени Тургенева.



Никулин работал педагогом в доме детского творчества, на протяжении двух лет трудился в администрации Болховского района, а с 2016 года устроился на работу в мэрию Орла.





Сергей Силаев



