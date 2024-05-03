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17:35, 3 мая 2024 года Андрей Клычков передал бойцам СВО два автомобиля и мотоцикл Глава региона посетил Артемовск.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в зоне проведения СВО. Глава региона посетил несколько мест дислокации орловских бойцов и передал им большие грузы.



98-я дивизия ВДВ в Артемовске получила мотоцикл, бронированный автомобиль, запчасти на "УАЗ", а также оборудование, квадрокоптер, бронежилеты, маскировочные сети. Помимо этого, Клычков встретился с штурмовиками-десантниками. Они получили "Ниву", форму, рации, два монокуляра, респираторы.



– Пообщались с ребятами, и для нас самое главное – видеть их живыми и здоровыми. Передали слова благодарности от всей Орловщины за мужество и отвагу. Я горжусь вами, парни! Гордится весь регион и вся Россия! – написал губернатор в Telegram.





Сергей Силаев



