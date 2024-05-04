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11:04, 4 мая 2024 года В преддверии Пасхи орловский священник пообщался со студентами и преподавателями Встреча прошла в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина.



Фото: Орловская митрополия

Настоятель Свято-Троицкого храма Орла протоиерей Андрей Михалев в преддверии Пасхи пообщался со студентами и преподавателями Орловского государственного аграрного университета. Как отметили в Орловской митрополии, встреча вызвала большой интерес и собрала полную аудиторию.



Молодым людям священник рассказал о Страстной седмице - последней неделе перед Пасхой, об особенностях церковных служб в этот период, а также о том, как правильно провести время в ожидании главного христианского праздника. Отец Андрей напомнил о хронологии событий последних дней жизни Иисуса Христа, о Его Крестной Жертве и Святых Таинствах Церкви. Он также рассказал о традиционных семейных ценностях.





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