В Орловской области перезахоронили останки пяти красноармейцев
Торжественная церемония состоялось на мемориале "Ливенский щит".
Фото: администрация Ливенского района
3 мая в деревне Жерновка Ливенского района перезахоронили останки бойца Красной Армии Ивана Петровича Воробьева и четверых неизвестных воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Останки красноармейцев были обнаружены в ходе акции "Вахта памяти".
Литию по погибшим воинам отслужил настоятель Свято-Троицкого храма села Троицкое иерей Петр Ткачук. Как сообщили в администрации Ливенского района, после церемонии захоронения к могиле воинов возложили венки и живые цветы. Память защитников Отечества почтили минутой молчания.