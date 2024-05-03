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19:05, 3 мая 2024 года Почти каждый третий случай укусов клещей на Орловщине приходится на детей Всего в больницы обратился 231 человек.





В орловские больницы с укусами клещей обратился 231 человек, в том числе 72 ребенка. Число зараженных болезнью Лайма в 2024-м году по-прежнему составляет пять человек. Все они взрослые.



Противоклещевую обработку проведут на 360 гектарах общественных территорий Орловщины.



Снятые с людей клещи проверены в лабораториях. Инфицированность возбудителями боррелиоза составила 14,7%.









