Главная » Новости



15:30, 3 мая 2024 года Детский фольклорный ансамбль "Забава" из Орла отметил свое 30-летие Юбилейный концерт состоялся в Орловской детской школе искусств имени Кабалевского.







Фольклорный ансамбль "Забава" отметил 30-летие. Он был создан в 1994 году как кружок на базе 17-й школы в Орле. Сейчас ансамбль действует при фольклорном отделении школы искусств имени Кабалевского.



За годы своего существования "Забава" достигла значительных успехов, выступая на различных концертных площадках и фестивалях. Коллектив неоднократно становился лауреатом и обладателем Гран-при региональных, всероссийских и международных конкурсов.





Татьяна Тимохина



