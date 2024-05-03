Боец СВО из Орловской области написал стихотворение
И отправил его на конкурс творческих работ.
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Орловцы могут поучаствовать в творческом состязании "Памяти героев верны". Конкурс проводит государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Работы отправлять могут граждане старше семи лет.
Поучаствовать решил и участник СВО из Орловской области Павел Скалкин. Молодой человек начал писать стихи еще в юном возрасте. В зоне СВО орловец сражался в штурмовом отряде, получил ранение, а затем вернулся в строй в составе эвакуационной бригады.
– От своего социального координатора орловского филиала фонда "Защитники Отечества" я узнал, что проводится творческий конкурс. Несмотря на то, что это стихотворение писал для себя, я все же решил отправить его на конкурс. Я думаю, что события специальной военной операции должны быть увековечены, - поделился Павел.
Цель конкурса - сохранение памяти о героях и событиях СВО, воспитание чувства гордости за Родину у молодого поколения.