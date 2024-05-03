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16:09, 3 мая 2024 года Температура в Орловской области покажет минус Заморозок ждут уже утром 4 мая.





С акватории Баренцева моря распространяется арктическая воздушная масса. Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре. В связи с этим будет преобладать холодная погода с температурой воздуха на три – восемь градусов ниже средних климатических значений.



Утром 4 мая на Орловщине ожидают до минус трех градусов. Днем воздух прогреется до 11 – 16 градусов. Возможен небольшой дождь.



5 мая также прогнозируются осадки. Температура воздуха ночью от двух до семи градусов, днем от 14 до 19 градусов выше нуля.



6 мая дожди продолжатся. В ночное время столбики термометров покажут от четырех до девяти градусов. Днем станет теплее до 12 – 18 градусов.





