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16:00, 3 мая 2024 года Орловский облсуд отказал прокуратуре в возобновлении уголовного дела в отношении Юрия Парахина Ходатайство надзорного ведомства рассмотрели на судебном заседании 2 мая 2024 года.



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Орловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции от 22 февраля 2024 года о прекращении уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Как сообщили в пресс-службе облсуда, уголовное дело пять раз возвращалось на дополнительное расследование, однако новых сведений, подлежащих расследованию, первый заместитель прокурора области в ходатайстве так и не предоставил.



Напомним, что уголовное дело было заведено по факту нарушений при строительстве дороги по улице Мира в деревне Кондырева Орловского округа в 2021 году. Расследованием занимался Следственный комитет. Дело было прекращено в январе этого года.





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