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15:00, 3 мая 2024 года В Орловской области накрыли подпольный спиртзавод Он работал в Ливнах.





Видео: УМВД России по Орловской области

Ливенские полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии пресекли работу подпольного цеха по производству спиртсодержащей продукции. В организации завода подозревают двух местных жителей.



Производство велось на территории склада. Оперативники обнаружили оборудование, предназначенное для производства алкоголя. Изъято более 6500 литров спиртосодержащей жидкости крепостью от 9% до 40% на сумму свыше 1,9 миллиона рублей, а также около 200 литров этилового спирта крепостью 95%.



На время расследования фигуранты отпущены под подписку о невыезде.





