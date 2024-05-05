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9:00, 5 мая 2024 года

Митрополит Тихон поздравил орловцев с Пасхой

Архипастырь обратился к жителям региона в светлый праздник.



Православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение – праздник, который символизирует спасение мира и человека, торжество жизни над смертью.

В храмах звучали молитвы и песнопения, прошли крестные ходы. В день Пасхи к орловцам обратился митрополит Тихон.
Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Этими словами мы будем приветствовать друг друга до Дня Пятидесятницы, радоваться тому, что Господь воскрес, избавил каждого из нас от смерти, проклятий, болезней. Дай Бог, чтобы Святой Дух, который в нас вселяется во время нашего крещения, радовался тому, что мы видим друг друга, можем друг друга поддержать".
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