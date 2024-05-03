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13:30, 3 мая 2024 года В Долгом Орловской области 7-летний мальчик попал под колеса иномарки Ребенок катался на самокате.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 2 мая в поселке Долгое произошло дорожно-транспортное происшествие. Мальчик катался на самокате и попал под колеса автомобиля "Чери Тиго". За рулем автомобиля была 30-летняя женщина.



Иномарка двигалась по улице Мира и при повороте налево на перекрестке сбила ребенка, который катался на самокате. Мальчик получил травмы. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.





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