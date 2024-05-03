В Долгом Орловской области 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Ребенок катался на самокате.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Вечером 2 мая в поселке Долгое произошло дорожно-транспортное происшествие. Мальчик катался на самокате и попал под колеса автомобиля "Чери Тиго". За рулем автомобиля была 30-летняя женщина.
Иномарка двигалась по улице Мира и при повороте налево на перекрестке сбила ребенка, который катался на самокате. Мальчик получил травмы. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.