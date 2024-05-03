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14:00, 3 мая 2024 года Неонатальный скрининг нашел врожденные заболевания у семи детей в Орловской области У одного ребенка нашли спинальную мышечную атрофию.





В 2023 году процедуру неонатального скрининга в Орловской области прошли 4623 младенца. Это 99,2% от всех родившихся. Врожденные заболевания нашли у шести детей. Подтвердилось по одному случаю врожденного гипотиреоза, фенилкетонурии, болезни обмена веществ, спинальной мышечной атрофии. Также выявлено два случая адреногенитального синдрома.



В первом квартале 2024 года скринингом охватили 1126 детей (99,8%). Подтвердился адреногенитальный синдром у одного ребенка. Еще у одного подозревается наследственная болезнь обмена веществ, сообщили сайту "Вести-Орел" в региональном департаменте здравоохранения.





