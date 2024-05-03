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12:30, 3 мая 2024 года В мае в Орловской области проведут пять ярмарок вакансий Первая из них пройдет 14-го числа.





В мае в Орловской области проведут пять ярмарок вакансий. График представлен на портале регионального управления труда и занятости.

Первая ярмарка пройдет 14 мая. Ее организует центр занятости населения Заводского района Орла. Работодатели будут искать инженеров-конструкторов, операторов производственной линии, операторов абонентского отдела, кладовщиков, мастеров по ремонту инструментов, менеджеров по продажам.





Также ярмарки пройдут 15, 20 и 23 мая. Подробнее об адресах, работодателях и вакансиях можно узнать на сайте регионального управления труда и занятости





