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12:30, 3 мая 2024 года
В мае в Орловской области проведут пять ярмарок вакансийПервая из них пройдет 14-го числа.
В мае в Орловской области проведут пять ярмарок вакансий. График представлен на портале регионального управления труда и занятости.
Первая ярмарка пройдет 14 мая. Ее организует центр занятости населения Заводского района Орла. Работодатели будут искать инженеров-конструкторов, операторов производственной линии, операторов абонентского отдела, кладовщиков, мастеров по ремонту инструментов, менеджеров по продажам.