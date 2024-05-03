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11:07, 3 мая 2024 года В Орловской области увидели северное сияние Уникальное природное явление жители наблюдали вечером 2 мая.



Фото: Инцидент Орел

В ночь со 2 на 3 мая над Орловской областью зафиксировали редкое природное явление - северное сияние. Некоторые жители региона смогли запечатлеть его на фото. Например, в группе "Инцидент Орел" были опубликованы кадры, сделанные в деревне Булановка Орловского муниципального округа. Кроме того, северное сияние в эту ночь наблюдали жители Московской, Ленинградской, Белгородской и Тверской областей. По мнению метеорологов, одной из причин аномалии стала магнитная буря, которая накрыла Землю.







Вести-Орёл



