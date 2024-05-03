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11:56, 3 мая 2024 года ФК "Орел" сыграет с пензенским "Зенитом" Матч состоится 5 мая.





В пятом туре LEON-первенства по футболу среди команд Второй лиги "Дивизион Б" ФК "Орел" сыграет в гостях против пензенского "Зенита". Матч начнется 5 мая в 14:00. Трансляция будет доступна в социальных сетях лиги.



В своей группе орловцы набрали три очка и идут 12 из 15. У "Зенита" пять очков, он восьмой.





