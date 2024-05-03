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11:30, 3 мая 2024 года С орловцами поделились секретами приготовления пасхальных куличей Веками хозяйки постоянно привносили в рецепт что-то новое.







Ольга Сычева - опытный пекарь, которая знает, как приготовить вкусный пасхальный кулич. Один из главных ингредиентов в ее рецепте - закваска. Перед тем как отправиться в тесто, закваска должна "подойти", то есть постоять в теплом месте не менее 8 часов. Все блюда Ольги Сычевой готовятся без использования дрожжей. В ее кулинарной книге можно найти более 20 рецептов таких угощений. Еще несколько веков назад пасхальная выпечка выглядела иначе. Кулич выпекали в подовой печи, и он представлял собой обычный каравай. Только после того, как в Россию пришла мода на ромовую бабу из Франции, этот рецепт стали использовать и для куличей. С тех пор не только форма пасхального кулича изменилась, но и его состав. В него входят сливочное масло и сахар, поэтому диетическим кулич точно не назовешь. Это связано с тем, что перед Светлым Христовым Воскресением люди соблюдают 40-дневный пост.





Юлия Опанасюк



