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11:30, 3 мая 2024 года

С орловцами поделились секретами приготовления пасхальных куличей

Веками хозяйки постоянно привносили в рецепт что-то новое.



Ольга Сычева - опытный пекарь, которая знает, как приготовить вкусный пасхальный кулич. Один из главных ингредиентов в ее рецепте - закваска. Перед тем как отправиться в тесто, закваска должна "подойти", то есть постоять в теплом месте не менее 8 часов.
 
Все блюда Ольги Сычевой готовятся без использования дрожжей. В ее кулинарной книге можно найти более 20 рецептов таких угощений.
 
Еще несколько веков назад пасхальная выпечка выглядела иначе. Кулич выпекали в подовой печи, и он представлял собой обычный каравай. Только после того, как в Россию пришла мода на ромовую бабу из Франции, этот рецепт стали использовать и для куличей.
 
С тех пор не только форма пасхального кулича изменилась, но и его состав. В него входят сливочное масло и сахар, поэтому диетическим кулич точно не назовешь. Это связано с тем, что перед Светлым Христовым Воскресением люди соблюдают 40-дневный пост. 



Юлия Опанасюк
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