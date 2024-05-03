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10:22, 3 мая 2024 года В Орловской области растет процент детей, заболевших ОРВИ Общая заболеваемость снижается.





С 22 по 28 апреля в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 3540 человек. 57,6% от этого числа составляют дети в возрасте до 14 лет, что на процент больше предыдущего показателя.



Общая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,3% по сравнению с позапрошлой семидневкой. Заболеваемость ковидом тоже снизилась — на 50,6%. Зарегистрировано 44 случая.



По Орловщине активно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Находки вирусов гриппа единичные, сообщили в Роспотребнадзоре.





