В Орловской области растет процент детей, заболевших ОРВИ

|
|пятница 3.05.2024 13:31:08
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:22, 3 мая 2024 года
В Орловской области растет процент детей, заболевших ОРВИОбщая заболеваемость снижается.
С 22 по 28 апреля в Орловской области с симптомами ОРВИ в больницы обратились 3540 человек. 57,6% от этого числа составляют дети в возрасте до 14 лет, что на процент больше предыдущего показателя.
Общая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,3% по сравнению с позапрошлой семидневкой. Заболеваемость ковидом тоже снизилась — на 50,6%. Зарегистрировано 44 случая.
По Орловщине активно циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, SARS-CoV-2. Находки вирусов гриппа единичные, сообщили в Роспотребнадзоре.
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.