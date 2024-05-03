Орловские полицейские сорвали распространение особо крупной партии наркотиков

Изъято порядка 1,3 килограмма запрещенного вещества.

Фото: УМВД России по Орловской области

В лесопарке Советского района Орла по подозрению в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков задержан 38-летний мужчина.



Как рассказали в управлении МВД по региону, при себе у орловца нашли 12 свертков с наркотиками общей массой 6,81 грамма. В гараже у задержанного нашли семь пакетов и 11 полимерных свертков с порошкообразным веществом и таблетками, а также электронные весы и упаковочный материал для фасовки.



Лабораторная проверка показала, что в гараже изъяли 526 граммов производного N-метилэфедрона, 486 граммов мефедрона и 271 грамм МДМА.

