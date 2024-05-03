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10:58, 3 мая 2024 года В Орловской области зарегистрировали 16 люксовых иномарок Речь идет об автомобилях стоимостью свыше 10 миллионов рублей.



Фото: архив

По информации регионального управления УФНС, в Орловской области выросло число дорогостоящих легковых автомобилей стоимостью более 10 миллионов рублей. В 2023 году в регионе зарегистрировали 16 таких авто, что на 44% больше, чем в предыдущем году. Как отметили в УФНС, за прошлый год сумма транспортного налога, рассчитанного для владельцев премиальных автомобилей в регионе, составила 2,3 миллиона рублей.





Вести-Орёл



