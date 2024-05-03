В Орле состоится крестный ход

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9:53, 3 мая 2024 года
В Орле состоится крестный ходМолитвенное шествие начнется 6 мая в 12 часов от Свято-Успенского собора.
Фото: Орловская митрополия
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, покровителя христианского воинства, состоится Георгиевский крестный ход. Молитвенное шествие начнется в 12:00.
Верующие отправятся в путь от Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора и пройдут по Александровскому мосту и улице Ленина. Завершится праздничный крестный ход у кинотеатра "Победа", где некогда стоял Георгиевский храм, а теперь установлен поклонный крест.
У входа в кинотеатр будет совершен молебен. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Вести-Орёл