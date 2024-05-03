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9:00, 3 мая 2024 года В Орле началось строительство нового выезда из Зареченского микрорайона На работы выделено более 200 миллионов рублей.





В Орле началось строительство новой дороги. Улица Витольда Почернина соединит Зареченский микрорайон и поселок Орлик.



Дорога протянется от улицы Зеленина и до улицы Царев Брод в Образцовском сельском поселении Орловского округа.



Дорога будет иметь две полосы протяженностью 855 метров, тротуары и освещение. Работы идут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



На строительство выделено более 200 миллионов рублей.





