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20:55, 2 мая 2024 года В Орловской области температура упадет до нуля Снижение показателей прогнозируется в ночь с 3 на 4 мая.



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В регионе станет холоднее. По прогнозу Орловского гидрометцентра, 3 мая средняя температура днем составит 13 градусов. Облачно с прояснениями, ветер южный 5 м/с, давление 745 мм рт.ст. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров покажут 0 градусов.



В субботу 4 мая днем воздух прогреется до 13 градусов, подует небольшой восточный ветер 3 м/с, давление 744 мм рт.ст. Облачно с прояснениями. Ночь с субботы на воскресенье 5 мая будет уже не такой холодной. Термометры покажут 6 градусов тепла.



В воскресенье синоптики прогнозируют повышение температуры до 17 градусов, однако возможны осадки. Ветрено - до 7 м/с, давление 738 мм рт.ст. День будет пасмурным.





Сергей Силаев



