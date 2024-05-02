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20:45, 2 мая 2024 года В Орле откроется пункт оценки для отбора на программу "Время героев" Он появится на базе филиала РАНХиГС.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что 15 мая в орловском филиале РАНХиГС откроется пункт оценки для отбора на программу "Время героев". Ее инициатором стал глава государства Владимир Путин. Поучаствовать в программе могут участники специальной военной операции.



– Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Бойцы, проявившие себя на полях СВО, смогут стать новым руководящим составом страны – их мудрость, опыт и сила духа станут главным подспорьем в работе по реализации общенациональных задач, - пояснил Андрей Клычков.



В Орле записаться на тестирование можно до конца 2024 года. Для участия нужно обратиться по адресу: Орел, улица Октябрьская, 12.





Сергей Силаев



