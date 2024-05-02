Главная » Новости



20:15, 2 мая 2024 года В орловских поликлиниках участники СВО проходят диспансеризацию За здоровьем подопечных следят в фонде "Защитники Отечества".







В Орловской области организовали диспансеризацию для участников специальной военной операции. Орловцы проходят несколько этапов обследования.



– Это общий, биохимический анализ крови. Мы смотрим глюкозу, холестерин. Все обязательно проходят электрокардиографию, оцениваем работу сердца. Также в зависимости от года рождения мы можем провести ФГДС, флюорография показана всем, - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №2 города Орла Татьяна Афоничева.



При необходимости в программу диспансеризации включаются консультации узких специалистов: окулиста, лора, хирурга, кардиолога и других. При необходимости в программу диспансеризации включаются консультации узких специалистов: окулиста, лора, хирурга, кардиолога и других. А социализацией и психологической поддержкой занимается фонд "Защитники Отечества".













Елена Литинская



