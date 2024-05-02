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20:15, 2 мая 2024 года

В орловских поликлиниках участники СВО проходят диспансеризацию

За здоровьем подопечных следят в фонде "Защитники Отечества".



В Орловской области организовали диспансеризацию для участников специальной военной операции. Орловцы проходят несколько этапов обследования.

Это общий, биохимический анализ крови. Мы смотрим глюкозу, холестерин. Все обязательно проходят электрокардиографию, оцениваем работу сердца. Также в зависимости от года рождения мы можем провести ФГДС, флюорография показана всем, - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №2 города Орла Татьяна Афоничева.

При необходимости в программу диспансеризации включаются консультации узких специалистов: окулиста, лора, хирурга, кардиолога и других. При необходимости в программу диспансеризации включаются консультации узких специалистов: окулиста, лора, хирурга, кардиолога и других. А социализацией и психологической поддержкой занимается фонд "Защитники Отечества".






Елена Литинская
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