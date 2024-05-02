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19:45, 2 мая 2024 года

Жильцы двух домов в Орле пытаются сменить управляющую компанию

Пока попытки безуспешны.



У жителей дома №312 по улице Комсомольской в Орле протекает крыша, трещины в подъездах и мусор во дворе. По словам орловцев, любые обращения игнорируются.

Дверь в подвал заколотили гвоздями, в воздухе витает неприятный запах. Рядом с подвалом есть надпись "Укрытие".

Кто нанес туда эту надпись, мы не знаем. У нас есть своя надпись. Либо администрация, либо жители специально сделали, - сказал заместитель генерального директора управляющей компании Станислав Мазин.

Жильцы еще одного дома на Площади Мира, 5 пожаловались, что у них прорвало канализационную трубу. Его обслуживает та же УК. Оперативно устранить поломку не получилось, специалисты не поднимали трубку. У жильцов есть "Исходящие". В управляющей компании заявили, что пропущенных звонков не было.

В соответствии с лицензионными требованиями управляющая компания обязана поднять трубку в течение пяти минут, если трубка не была поднята, то в течение десяти минут перезвонить. У нас нет пропущенных звонков, - сказала гендиректор УК Ирина Мазина.

Сейчас проходит доследственная проверка. Попытки жителей двух домов сменить управляющую компанию пока безуспешны.


Владимир Маряшин
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