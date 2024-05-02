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19:00, 2 мая 2024 года

В Орловской области на нацпроекты с начала года потратили 1,7 миллиарда рублей

С 25 апреля по 2 мая освоено 160 миллионов рублей.

Фото: "Вести-Орел"

На совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов 2 мая были озвучены цифры по расходам на нацпроекты в регионе. Замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов сообщил, что с 25 апреля по 2 мая 2024 года потрачено 160 миллионов рублей.

Большая часть потрачена на реконструкцию Колхозного моста, также средства направили на аванс по благоустройству территории в Новосильском районе, оснащение музеев, закупку спортивного оборудования. Кассовые расходы с начала 2024 года на национальные проекты составляют 1,7 миллиарда рублей. Это 27,6% от предусмотренного объема. По муниципальным проектам расходы составляют порядка 540 миллионов или 26%.


Сергей Силаев
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