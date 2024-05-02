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17:34, 2 мая 2024 года Утверждена дорожная программа Орловской области на пять лет Соглашение подписали губернатор и глава Росавтодора.



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Росавтодор утвердил дорожную программу Орловщины на период с 2024 по 2028 годы. Дополнительное соглашение к меморандуму о развитии дорог общего пользования подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Росавтодора Роман Новиков.



В документе отражен планируемый перечень работ и объемы их финансирования. Так, в 2024 году в программу включили участки дорог общей протяженностью почти 34 километра. Это городские улицы, региональные трассы, ведущие к социально значимым объектам: школам, больницам, туристическим местам. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.



В 2024 году в регионе выделят 4,2 миллиарда рублей на дорожную деятельность.





Сергей Силаев



