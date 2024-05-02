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17:25, 2 мая 2024 года

В Орле продолжается благоустройство сквера имени Гуртьева

Демонтажные работы на объекте выполнены на 70%.

Фото: администрация города Орла

В Орле продолжается благоустройство сквера имени Гуртьева в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Работы выполняет компания ТСК "Альянс".
 
Сейчас полностью заменено старое асфальтовое покрытие, уложены бортовые камни, частично расчищена поросль.
 
- Бригада из 25 человек начала устройство парковки вдоль улицы Гуртьева. Можно сказать, что на 60% выполнена дорожно-тропиночная сеть. В ближайшие две недели, если позволит погода, планируем завершить работы по устройству тропинок, - рассказали в ТСК "Альянс".
 
В завершение благоустройства установят центральную аллею и декоративную подсветку памятника Леонтию Николаевичу Гуртьеву, а также подсветят деревья.



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