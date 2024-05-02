Николай Персидский возглавил Северный район Орла

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16:23, 2 мая 2024 года
Николай Персидский возглавил Северный район ОрлаНа посту он сменил Сергея Мерзликина.
Фото: пресс-служба администрации Орла
Главой Северного района Орла стал Николай Персидский. Новый начальник теруправления сменил Сергея Мерзликина, который стал советником мэра. О назначении рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Мерзликину 47 лет, он родом из Хотынца. В 1998 году окончил сельскохозяйственную академию по специальности "Агрономия", с 1999 года работал в районной администрации на разных должностях.
С 2005 года работал в теруправлении по Заводскому району в отделе образования, а в 2008 – по социальным вопросам. С 2021 года назначен заместителем главы Северного района.
Сергей Силаев
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