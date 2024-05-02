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16:09, 2 мая 2024 года

В Москве представлен первый цифровой полигон платформы «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» представил застройщикам, девелоперам и управляющим компаниям первый полигон платформы «Ростелеком Ключ» в Москве.


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Он создан на базе жилого комплекса «Лефорт», где уже развернуто максимальное количество умных сервисов платформы. Чтобы показать все возможности «Ключа», компания стала участником Urban-тур. В рамках проекта компания наглядно продемонстрировала цифровые услуги «Ключа». Все смарт-сервисы платформы управляются через единое мобильное приложение.

«Ключ» объединяет комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья. Среди самых востребованных продуктов «Ключа» — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Также в решение входят умные шлагбаумы, системы контроля удаленного доступа, счетчики с автоматической передачей показаний и другие смарт-функции. Решение «Ростелекома» позволяет избавиться от физических ключей: открыть шлагбаум, калитку или дверь в подъезд помогут смартфон, умные часы или голосовой помощник. Для временного доступа гостей или курьеров можно сформировать специальный код, который будет действовать в течение суток. Умный домофон выводит на экран смартфона видеоизображение — открыть дверь можно прямо в приложении.

Система подъездного и дворового видеонаблюдения охватывает всю территорию жилого комплекса, позволяя снизить количество правонарушений. В случае возникновения каких-либо инцидентов жильцы могут просмотреть запись с камер наблюдения на своем смартфоне — архив хранится в течение 30 дней. Показания со счетчиков также передаются автоматически, что освобождает пользователей от необходимости запоминать или записывать данные приборов учета. В рамках Urban-тура представители «Ростелекома» показали, как работает единое мобильное приложение «Ключ» для контроля и управления доступом в жилые помещения и на территорию комплекса «Лефорт». Экосистема смарт-сервисов «Ключа» уже охватывает 286 городов России, а мобильным приложением пользуются более миллиона жителей.

«Сегодня уровень цифровизации — показатель конкурентоспособности многоквартирных домов и одно из важных условий при выборе жилья. Это было
наглядно продемонстрировано на цифровом полигоне платформы “Ростелеком Ключ”, которая развернута на базе ЖК “Лефорт”. Мы активно участвуем в разработке стандартов цифровизации многоквартирных домов по всей России. Ожидаем, что появится законодательная база, согласно которой каждая новостройка в России должна быть оснащена экосистемой цифровых сервисов: камерами видеонаблюдения, умными домофонами и другими смарт-сервисами», — отметил руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями
«Ростелекома» Дмитрий Росляков.

«Инвестиции в умные технологии позволяют не только выйти на новый уровень комфорта для жителей, но и значительно ускорить процесс продаж, предлагая
именно то, что нужно современному покупателю», — дополнила CEO и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова. Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 году она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний
«Ростелеком».

Получить дополнительную информацию о продукте «Ростелеком Ключ» можно на официальном сайте компании и по телефону 8 800 301 0 550.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов.

Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-
оборудования.

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