Главная » Новости



15:50, 2 мая 2024 года Житель Орла ответит перед судом за смерть знакомого Потерпевший скончался в больнице от травм.



Фото: архив

20-летний житель областного центра предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть и умышленное уничтожение чужого имущества. Расследование уголовного дела завершил следственный комитет.



Как установило следствие, в октябре 2023 года орловец поссорился со знакомым и ударил его по голове и туловищу, а затем разбил телефон. Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев



