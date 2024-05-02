Житель Орла ответит перед судом за смерть знакомого
Потерпевший скончался в больнице от травм.
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20-летний житель областного центра предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть и умышленное уничтожение чужого имущества. Расследование уголовного дела завершил следственный комитет.
Как установило следствие, в октябре 2023 года орловец поссорился со знакомым и ударил его по голове и туловищу, а затем разбил телефон. Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.