Врачи из Орла провели прием детей в двух районах

За неделю медики осмотрели почти 600 мальчиков и девочек.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В апреле специалисты детской поликлиники №1 города Орла провели выездную диспансеризацию для детей из Знаменского и Корсаковского районов. За неделю медики осмотрели почти 600 человек.
Диспансеризация проходила на базе районных поликлиник и школ. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, детей принимали педиатры, хирурги, офтальмологи, оториноларингологи и другие врачи.
В составе выездной бригады работали 12 специалистов. Школьникам также провели анализ крови и все необходимые исследования, включая УЗИ и ЭКГ.