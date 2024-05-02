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16:55, 2 мая 2024 года Врачи из Орла провели прием детей в двух районах За неделю медики осмотрели почти 600 мальчиков и девочек.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В апреле специалисты детской поликлиники №1 города Орла провели выездную диспансеризацию для детей из Знаменского и Корсаковского районов. За неделю медики осмотрели почти 600 человек.



Диспансеризация проходила на базе районных поликлиник и школ. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, детей принимали педиатры, хирурги, офтальмологи, оториноларингологи и другие врачи.



В составе выездной бригады работали 12 специалистов. Школьникам также провели анализ крови и все необходимые исследования, включая УЗИ и ЭКГ.





Вести-Орёл



